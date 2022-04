Presença de Linn no BBB 22 ajudou na transição de Jotta

Em uma entrevista com ‘Splash’, a artista revelou as dificuldades e quem a ajudou no momento delicado da transição

Jotta, a ex-cantora gospel, contou ao mundo há algumas semanas que se identifica como uma mulher trans, depois de meses afastada de suas redes sociais, criando forças para este delicado momento. Quem a ajudou nesta jornada, mesmo sem saber, foi Linn da Quebrada, ex-participante do Big Brother Brasil 22 , a segunda pessoa trans a entrar no reality. “Foi primordial a presença dela. Veio junto com o meu desejo de exteriorizar quem eu era. Sair das ruas na maneira que eu sou e saber que tem outra no ‘BBB’ mostrando como existimos é muito importante”, afirmou Jotta. A artista ainda fala sobre a diferença na recepção de Lina e Ariadna, que participou do BBB em 2011. “As pessoas tinham mais bloqueio para ouvi-la. Na vez da Linn, ouviram e entenderam mais”, pontua. “Quanto mais tivermos mulheres trans em rede nacional, em lugares de poder e ascensão, mais iremos normalizar que somos mulheres como qualquer outra”, conclui Jotta.