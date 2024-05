Preocupada com baixa repercussão, Globo relança ‘Renascer’ e reforça propaganda

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS)

A Globo começou uma operação para aumentar a divulgação da “Renascer”, atualmente no ar na faixa das nove. O objetivo é melhorar os índices de audiência da novela, mas principalmente elevar sua repercussão.

Além de reeditar capítulos e antecipar cenas que são consideradas decisivas e mais impactantes, como já vem fazendo desde o início do mês, o elenco do remake irá participar de mais atrações da emissora para divulgar as novidades da trama.

Isso já pôde ser visto na edição do último domingo (12) do Domingão com Huck, apresentado por Luciano Huck na Globo. Theresa Fonseca, intérprete de Mariana, foi jurada da Dança dos Famosos e falou sobre as novidades que a novela trará.

Também estão previstas participações de Malu Galli, Guilherme Fontes e Miguel Rômulo nos programas Encontro com Patrícia Poeta e É de Casa para falar de seus personagens. Eles vão interpretar a mãe, o pai e um amigo de infância de Buba (Gabriela Medeiros), respectivamente.

Nenhum dos personagens existia na versão original da novela, de 1993. Os atores entram nos próximos dias na novela para agitar a trama principal.

Outro fator que deverá ser perceptível para o público é o aumento de propagandas nos intervalos comerciais da emissora nos próximos dias, divulgando novidades no folhetim.

Nas redes sociais, o alcance de “Renascer” tem sido bom para a Globo. A audiência também não é ruim para os padrões atuais. Desde a estreia, são 26 pontos na Grande São Paulo (cada ponto equivale a 191 mil telespectadores). A Globo, porém, esperava estar próximo dos 30 pontos.

No streaming, a trama é uma das mais vistas do Globoplay, serviço de streaming da Globo, mas tem perdido a ponta da lista frequentemente para outros produtos, algo incomum para a principal novela da TV brasileira.

A emissora entende que também falta algo importante: cair na boca do povo. A repercussão é baixa, e não há, por exemplo, falas que marquem a cabeça de quem assiste nesta segunda fase, como aconteceu com “Pantanal” (2022).