Folia segura: Pré-Carnaval com o bloco Eduardo e Mônica anima o final de semana

PUBLICIDADE

Depois de quase um ano sem se apresentar, o grupo carnavalesco mais famoso da cidade vai trazer muita alegria para o palco 360º do Hostel Sunset neste sábado (06). Além do Bloco Eduardo e Mônica, o evento também vai ter a participação de grandes DJs e MCs da cidade. O pocket show vai acontecer com muita segurança: a capacidade será limitada e é necessário reservar a mesa com antecedência. O uso de máscaras e álcool em gel é obrigatório e a temperatura dos foliões será aferida na entrada.

Os vocalistas do grupo, Marquinho Vital, Meolly e Diogo Villar, prepararam muitas novidades para a programação deste ano, que incluem arranjos criativos para os clássicos de bandas como: Legião Urbana, Raimundos, Plebe Rude, Cássia Eller, Capital Inicial, Natiruts, Maskavo entre outros grupos.

Apesar de ser um bloco carnavalesco, o conjunto também conta com percussão, guitarras, teclado, bateria e baixo, e promove a mistura dos gêneros reggae e MPB, aliados ao rock. Há quatro anos em atividade, o grupo já dividiu palco com renomados artistas como Digão, Fernanda Abreu, Philippe Seabra, e Barão Vermelho.

Serviço:

Data: Sábado, 06 de fevereiro

Horário: a partir de 12h

Local: Hostel Suset, Estacionamento do Estádio Mané Garrincha, em frente ao Nilson Nelson

Preço: R$30 ingresso individual e R$120 a mesa para quatro pessoas

Ingressos disponíveis e reservas: www.sympla.com.br/Hostelbsb

Classificação: 18 anos