Porta dos Fundos lança reality show de oito episódios

Com estreia em 25 de dezembro, o fake reality show, que se passa durante o recesso coletivo da produtora, apresentará aos fãs do Porta um novo formato de conteúdo

A nova produção do Porta dos Fundos, ”Férias Coletivas”, que simula a dinâmica de um reality show, promete mostrar ao público uma visão inédita dos bastidores do escritório do Porta. Com estreia em 25 de dezembro, o fake reality show, que se passa durante o recesso coletivo da produtora, apresentará aos fãs do Porta um novo formato de conteúdo, composto por oito episódios, cada um com duração entre 8 a 12 minutos. A série estará disponível nas redes oficiais do Porta dos Fundos.

O elenco de ”Férias Coletivas” é composto por Ed Gama, Estevam Nabote, Rafael Saraiva, Fábio De Luca e Rafa Azevedo e terá participações especiais de sócios-fundadores do Porta, como Antonio Tabet e João Vicente. O primeiro episódio marca o início do reality surpresa, onde os cinco participantes celebram o Natal no escritório, com uma ceia muito farta, e, sem explicar muito as regras, um dos big bosses anuncia o início do programa.

Depois de muita intriga desnecessária, festa ruim, discursos de permanência, ligações no telefone fixo e provas de resistência à la Jogos Vorazes, o clímax da série leva a um grande final, onde os participantes recebem novas instruções enigmáticas de um sócio. Após uma briga que divide a empresa e leva Rafael Saraiva a uma inesperada burocracia interna, um caminho iluminado é revelado para os confinados na produtora.

A série faz parte da nova linha editorial do Porta dos Fundos focada em seus canais ( YouTube , Instagram , Kwai , X , Tiktok e Facebook ). A recente estratégia da produtora inclui a introdução de formatos inéditos, como “Porta News” e “Fala, Povo”, enquanto as esquetes tradicionais serão exclusivas do Mercado Play. A mudança reflete a busca por conteúdo diversificado, marcado por experimentação e constante evolução.

“Estamos empolgados com a nova fase editorial que estamos vivendo, para além das produções de esquetes. Ao explorarmos novos territórios, descobrimos um Porta mais versátil e amplo do que imaginávamos, com possibilidade de criação em novos lugares, plataformas e formatos. Queremos ser mais intencionais ao comunicar as diferentes produções, mantendo a essência do nosso humor. Essa nova linha editorial também é um reflexo do dinamismo do mercado, buscando sempre inovar e surpreender o público”, afirma Thiago Lopes, CEO do Porta dos Fundos.