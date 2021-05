Sob o céu ímpar de Brasília e às margens do Lago Paranoá, balanço instagramável é a novidade do Pontão

Sucesso no mundo todo, o photo point é aberto ao público do complexo de gastronomia e entretenimento do Lago Sul

O céu inigualável de Brasília e uma das mais belas vistas do Lago Paranoá são o cenário do photo point com balanço, novidade do Pontão para os seus visitantes a partir deste mês de maio. Sucesso em vários países, o novo espaço instagramável do complexo de gastronomia e entretenimento do Lago Sul já está aberto ao público e traz a frase “Uma pausa para o balanço” e as cores azul e amarelo, em um trabalho gráfico da designer gráfica, Sammy Medeiros.

Com estrutura em madeira, o balanço possui 2m40 de altura por 2m10 de largura. As formas geométricas para a pintura escolhidas para a intervenção artística do balanço fotogênico pela designer brasiliense, é uma homenagem à cidade de Brasília, e tem como inspiração a arquitetura e os artistas que fizeram história na capital federal.







As cores usadas são as institucionais do Pontão. O amarelo radiante remete ao sol e o azul ao lago que cerca o complexo. “O meu estilo de trabalho é livre, gosto de fazer as coisas de uma forma bem orgânica demonstrando o feito à mão.”, diz Sammy Medeiros, criadora da página @jemuar.lettering onde posta seus trabalhos com frases e desenhos para inspirar seus seguidores.

