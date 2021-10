Policial Militar é semi-finalista no Concurso de Música do DF

Nossa artista fez a sua apresentação ao vivo na categoria cover com a música “Vila do Sossego” de Zé Ramalho

Aconteceu no último sábado (09) a última seletiva de músicos no Festival “DF Musical – Bem Estar do Servidor”.

A primeira etapa consistiu em um grande evento Drive In no formato de Show, contemplando as apresentações dos selecionados no concurso, além da participação de artistas locais.

A Cabo DAYANE do Batalhão Rural, moradora de Formosa/Go, representou a PMDF. Nossa artista fez a sua apresentação ao vivo na categoria cover com a música “Vila do Sossego” de Zé Ramalho.

Após encantar a plateia, a Cabo DAYANE foi classificada para a semi-final do concurso que consiste na votação de internautas nos vídeos das apresentações dos selecionados.

Os mais votados apresentar-se-ão na grande final que acontecerá no Estádio Nacional de Brasília.

A música escolhida pela Cabo DAYANE, juntamente com o Comando do Batalhão Rural, trata-se de uma canção que retrata bem a vida de um policial militar que está sempre exposto a situações e dilemas entre bem e mal, vida e morte, bençãos e decepções, podendo afetar o psicológico policial, mas que, com resiliência e fé na nobre missão da Polícia Militar, está sempre disposto a buscar a verdade, a paz e a proteção Divina.

Para votar na apresentação da CB DAYANE, representante PMDF, acesse o site abaixo e escolha o vídeo: Dayane Machado – Vila do Sossego e vote nele!

Compartilhe com seus amigos e vamos enaltecer o trabalho desta talentosa Policial Militar!

Por: Major Rafael Branquinho.

