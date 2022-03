Polícia colombiana investiga morte de baterista do Foo Fighters por uso de drogas, diz jornal

Hawkins foi encontrado morto no quarto de seu hotel na noite desta sexta-feira (25), em Bogotá, na Colômbia, onde o grupo se apresentaria

A polícia colombiana investiga se a morte do baterista da banda Foo Fighters, Taylor Hawkins, pode estar associada ao uso de drogas. As informações são do jornal El Tiempo.

Hawkins foi encontrado morto no quarto de seu hotel na noite desta sexta-feira (25), em Bogotá, na Colômbia, onde o grupo se apresentaria. Com isso, o resto da turnê na América Latina foi cancelada. Entre os shows previstos estava o do festival Lollapalooza, em São Paulo, na noite de domingo (27).

Os agentes responsáveis pela investigação estiveram no hotel Casa Medina, onde o baterista estava hospedado, para coletar provas e depoimentos de funcionários e pessoas próximas que tiveram contato com Hawkins antes de sua morte.