‘Poliana Moça’ supera ‘Carinha de Anjo’ em audiência

Apesar do aumento, a emissora não alcançou as concorrentes Globo e Record; A novela estreou na última segunda (21)

Com a estreia da novela infanto-juvenil “Poliana Moça” na última segunda-feira (21), o SBT alcançou 9,15 pontos de audiência na Grande São Paulo. O número traz um acréscimo de 20% em relação à segunda-feira anterior, dia 14, quando estava sendo televisionada a novela “Carinha de Anjo”.

Na semana anterior, a transmissão da trama anterior chegou a 7,5 pontos. Apesar do aumento, a emissora ficou atrás da Globo, que alcançou 23 pontos, e da Record, que teve 9,7 pontos. Em coletiva de imprensa, o diretor artístico do SBT, Fernando Pelégio afirmou que o SBT agora pretende apostar na audiência vinda da internet também.

“O que é audiência? A gente, hoje, quando produz, quando coloca no ar, a gente coloca no SBT, no YouTube”, afirmou. “Quando a gente faz um produto, não necessariamente [ele vai dar retorno] no SBT, canal 4, em São Paulo. Mas a gente faz para o Brasil, a gente faz para o YouTube, para os streamers… a audiência é conjunta. Quantos milhões de pessoas veem o nosso produto? Isso nos orgulha muito.”

O SBT tem investido nesta outra forma de audiência, como com a criação do canal TV ZYN no Youtube, com entrevistas, bastidores e conteúdos exclusivos criados pelo núcleo infantil e adolescente da emissora. Depois de ir ao ar, os capítulos de “Poliana Moça” ficarão disponíveis no TV ZYN.

Além disso, no canal Poliana Moça, será disponibilizado um podcast em vídeo semanal, chamado PoliCast. O projeto vai ao ar com convidados do elenco, que comentam os bastidores, cenas e possíveis desfechos da produção. A novela, que vai ao ar às 20h30, deve competir com a audiência da Record durante os minutos em que a faixa coincide com a da novela “Reis”, na Record, exibida às 21h a partir desta terça (22).

Segundo a Kantar Ibope, cada ponto equivale neste ano a 205.755 pessoas na Grande São Paulo, 124.692 pessoas na Grande Rio de Janeiro e 713.821 pessoas nas 15 praças aferidas no PNT.