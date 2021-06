Pocah se apresentará no NBA House Digital 2021

Cantora de Funk, que ganhou projeção com a música Mulher do Poder, vai fazer show exclusivo para os fãs na ‘casa virtual da liga

Empoderada, autêntica e versátil. Assim é Pocah, segunda atração musical confirmada ‘NBA House Digital 2021′, apresentada por Budweiser – o evento já havia anunciado um show exclusivo de Marcelo D2. Aos 25 anos, com uma carreira de mais de dez anos e sucessos como ‘Mulher do Poder’, ‘Não Sou Obrigada’, ‘Perdendo a Linha’, ‘Quer Mais’ e ‘Pode Chorar’, todos dirigidos por Kondzilla, Pocah (que adotou o nome artístico pela semelhança com a personagem Pocahontas) combinou atitude e carisma para conquistar o público brasileiro. Pocah vai fazer uma apresentação especial para os fãs na ‘casa virtual’ que será aberta ao público no período das Finais da liga pelo www.nbahouse.com.br.

Mais informações sobre a carreira e trajetória de Pocah pelo site e redes sociais oficiais da cantora (site https://pocah.com.br/ Instagram @pocah/ / Twitter @pocah).

A ‘NBA House Digital 2021′ é um projeto da NBA que tem Budweiser como parceira-apresentadora, Gatorade, Sadia, Nescau e Subway como parceiros. Budweiser é parceira de longa data da NBA. Novamente apresentando a NBA House, agora de forma virtual, a marca prepara uma série de ações especiais para os fãs de basquete, com conteúdos exclusivos e únicos. A ‘King of Beers’ é emissora oficial da liga no Brasil, em uma parceria inédita de mídia para conectar e interagir diretamente com as pessoas, como em mais uma edição da NBA House.

A Octagon é a agência responsável pela produção do evento.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Para ficar por dentro da programação da ‘NBA House Digital 2021′, basta se cadastrar pelo site www.nbahouse.com.br. Nele, os fãs terão acesso a todas as novidades, atrações, shows e horários, além de curiosidades e informações sobre as áreas de visitação da plataforma.

INGRESSOS E FUNCIONAMENTO

A plataforma estará aberta aos usuários 24h por dia a partir do início das Finals e será possível navegar pela ‘NBA House Digital 2021′ até o término da série decisiva – os usuários poderão acessar a plataforma ainda por alguns dias após o fim das Finals para consumir o conteúdo digital exclusivo comprado anteriormente. Em datas de jogos das Finais (‘Game Day’), será necessário comprar o ingresso para assistir às partidas ao vivo, assim como os conteúdos especiais (shows, NBA Talks, entre outros), e o mesmo poderá ser pago com NBA Coins, pontos ou pelo site www.nbahouse.com.br (R$ 4,00 ou 500 NBA Coins para o ingresso individual / R$ 20,00 ou 2.000 NBA Coins para grupos de 10 pessoas com acesso exclusivo ao Budweiser Rooftop).

Para mais informações sobre a programação diária da ‘NBA House Digital 2021′, siga as redes sociais oficiais da NBA Brasil.

HASHTAG

Durante todo o período de funcionamento da ‘NBA House Digital 2021′, os fãs serão convidados a interagir pelas redes sociais usando #NBAHouseDigital.