PM dispara tiro em show de Maiara e Maraisa no RJ e dois saem presos

Após causar tumulto e tentar roubar arma de policial, homem foi baleado e o outro detido. Ambos foram levados ao hospital de cidade vizinha

São Paulo – SP

Dois homens foram presos por desacato na madrugada desta segunda (27) num show de Maiara e Maraisa na cidade de Paraíba do Sul, no Rio de Janeiro.



Segundo a Polícia Militar, os dois estavam “muito alterados” e causaram tumulto durante o evento. Abordados por policiais, os dois teriam resistido à prisão. Um dos homens foi baleado -de acordo com a PM, ele tentou roubar a arma de um policial, que atirou.



A PM não respondeu questionamentos sobre o estado de saúde do homem baleado, e nem sobre o outro detido. Ambos foram levados ao Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição em Três Rios, uma cidade vizinha.



O caso foi registrado como desacato na delegacia de Paraíba do Sul, e será investigado em colaboração com o 38° BPM (Três Rios).



A reportagem procurou Maiara e Maraisa para comentários sobre o caso, e este texto será atualizado quando houver resposta.