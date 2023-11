Planet Hemp: A vitória no Grammy Latino e o triunfo da cultura brasileira

Marcelo D2, ao receber o prêmio, lembrou-se do membro fundador, Skunk, cujo legado ainda pulsa na essência da banda

Por Renata Nandes

Especial para o Jornal de Brasília

Ontem, em Sevilla, Espanha, a banda carioca Planet Hemp conquistou uma vitória histórica no Grammy Latino 2023. Com seu álbum “Jardineiros”, eles não apenas superaram grandes nomes da música brasileira como Lô Borges, Rachel Reis, Tulipa Ruiz e Titãs, mas também marcaram um ponto significativo na narrativa da música brasileira, uma narrativa de resistência, cultura e ascensão.

A trajetória da banda, que remonta a três décadas atrás, é marcada por momentos de tensão e censura. Em uma época onde suas letras eram consideradas controversas e seu estilo desafiador, o Planet Hemp enfrentou proibições e censura. Mas, essas adversidades não os impediram. Pelo contrário, serviram como combustível para a sua arte e a sua mensagem. Seu triunfo no Grammy Latino é um testemunho não apenas do seu talento, mas também da sua resiliência e da importância da liberdade de expressão na música.

Marcelo D2, ao receber o prêmio, lembrou-se do membro fundador, Skunk, cujo legado ainda pulsa na essência da banda. Sua fala no palco, ao reiterar que “jardineiro não é traficante”, ressoou como um eco da luta da banda contra estigmas e pré-conceitos, sublinhando a relevância do seu trabalho na quebra de paradigmas sociais.

O papel da música na cultura brasileira, especialmente como uma forma de ascensão das culturas de massa, é inegável. O Planet Hemp, com suas raízes firmes no rock e na música alternativa, não apenas reflete essa ascensão, mas também a impulsiona. Sua música serve como um espelho da sociedade, refletindo as tensões, os desafios e as belezas de sua época.

A presença de Criolo, uma figura emblemática na música brasileira contemporânea, como apresentador do prêmio, adiciona outra camada de significado à vitória do Planet Hemp. Conhecido por seu ativismo e por usar sua arte como um veículo para a mudança social, Criolo representa uma geração de músicos que, assim como o Planet Hemp, não temem em usar sua voz para questionar o status quo e lutar por justiça e igualdade.

A arte e a cultura brasileira, como demonstrado nessa premiação, são repletas de histórias, lutas e vitórias. A música, em particular, tem sido um instrumento poderoso para contar e registrar essas histórias. A vitória do Planet Hemp no Grammy Latino não é apenas uma conquista para a banda, mas um triunfo para a cultura brasileira como um todo.

Celebramos, portanto, essa vitória não apenas como um reconhecimento de talento, mas também como um símbolo de esperança. A arte brasileira continua a ser uma força vital na narrativa do nosso país, um farol de resistência e de expressão, capaz de transcender barreiras e unir pessoas em torno de uma causa comum: a liberdade de expressão e o direito de contar nossa própria história.