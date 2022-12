Piada com Cássia Kis foi vetada pela TV Globo, afirma o humorista Paulo Vieira

Premiação ‘Melhores do Ano 2022’, exibida no Domingão do Huck, teve anedotas sobre bolsonaristas e discursos políticos

Uma piada envolvendo a atriz bolsonarista Cássia Kis teria sido vetada pela TV Globo durante o "Melhores do Ano 2022", no Domingão com Huck, segundo o humorista Paulo Vieira. Procurada, a emissora não comentou o episódio até a publicação desta reportagem. "Perdi o início. Entrou minha piada com a Cássia 'Beijos'?", escreveu Vieira, no Twitter. Ao saber que o trecho não foi exibido, o humorista lamentou, dizendo que "acontece". Outras piadas de Vieira, porém, foram ao ar. Numa delas, por exemplo, ele caçoa da influenciadora Gkay, que criticou sua atitude instantes depois, nas redes. A premiação "Melhores do Ano" foi marcada por discursos políticos e críticas ao governo do presidente Jair Bolsonaro, do PL. Aos 64 anos, Cássia Kis se tornou um símbolo do bolsonarismo, ao aparecer em protestos golpistas que contestam a vitória do petista Lula nas urnas e pedem a intervenção das Forças Armadas. Gravado em 16 de dezembro, o "Melhores do Ano" premiou dez categorias em dramaturgia, jornalismo e humor escolhidos pelo público. Vieira chegou a concorrer ao prêmio de humor, mas foi desbancado pela comediante e apresentadora Tatá Werneck.