Pelé apresenta melhora, mas sem “previsão de alta”

Pelé segue internado há quase duas semanas no hospital Albert Einstein, em São Paulo, e continua melhorando. No entanto, os médicos informaram nesta segunda-feira (12) que o “Rei do Futebol” ainda não possui previsão para receber alta.

Edson Arantes do Nascimento, de 82 anos, foi internado em 29 de novembro para uma reavaliação do seu tratamento de quimioterapia contra o câncer de cólon, identificado no ano passado. O tricampeão mundial também trata de uma infecção pulmonar.

“Ainda sem previsão de alta, o paciente continua apresentando melhora do estado clínico, em especial da infecção respiratória”, informou o Albert Einstein em nota. “[Ele] segue em quarto comum, consciente e com sinais vitais estáveis”, acrescentou o hospital.

Uma das filhas de Pelé que vive nos Estados Unidos, Kely Nascimento, publicou nesta segunda-feira, em sua conta do Instagram, algumas fotos do hospital em São Paulo. Entre as imagens, a filha segura a mão de seu pai com a mensagem “Cheguei”.

Kely Nascimento e sua irmã Flavia Arantes contaram em 5 de dezembro à TV Globo que a saúde de Pelé não estava em risco, mesmo depois de relatos jornalísticos afirmarem que ele não respondia à quimioterapia e estava recebendo “cuidados paliativos”.

Durante a entrevista, elas disseram que a infecção pulmonar derivou da covid-19, que Pelé contraiu semanas atrás. Além disso, afirmaram que estavam confiantes de que o pai voltaria para casa quando melhorasse desse quadro.

Pelé recebeu diversas homenagens e desejos de melhora durante a Copa do Mundo do Catar.

Após a eliminação do Brasil nos pênaltis para a Croácia na sexta-feira (9), nas quartas de finais, o Rei afirmou, através de suas redes sociais, que se sentiu “triste”, mas parabenizou Neymar pelo gol marcado na prorrogação.

“O seu legado está longe de chegar ao fim. Continue nos inspirando. Eu continuarei dando socos no ar de felicidade com cada gol que você fizer, como fiz em todas as partidas que vi você em campo”, escreveu Pelé no Instagram, ao parabenizar o camisa 10 da seleção.

Agence France-Presse