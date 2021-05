Pedro Capó, Nicki Nicole e De La Ghetto exploram intensas emoções em novo single e vídeo “Tu Fanático Remix”

O cantor e compositor Pedro Capó se junta à cantora e rapper argentina em ascensão Nicki Nicole, e ao experiente artista de reggaeton De La Ghetto em “Tu Fanático Remix”

O cantor e compositor Pedro Capó se junta à cantora e rapper argentina em ascensão Nicki Nicole, e ao experiente artista de reggaeton De La Ghetto em “Tu Fanático Remix”. O single já está disponível em todas as plataformas digitais e o videoclipe está no canal YouTube de Pedro.

Balada intensa com todos os elementos para ser um hino, “Tu Fanático Remix” é uma poderosa exposição das composições de Pedro Capó. Ela também dá aos colaboradores de Pedro, Nicki Nicole e De La Ghetto, que vêm do gênero urbano, uma chance de desbloquear uma nova faceta de seus talentos vocais. Como diz a letra da canção: “Romántico, peligro, un lunático / Mi corazón te sigue en automático / Buscando lo prohibido, tu fanático” (Romântico, perigoso, um lunático / Meu coração te segue automaticamente / Procurando o proibido, seu fanático).

No seu canal no Youtube, Pedro falou sobre o que queria transmitir com esta música: “Acho que esta música se destaca no álbum. É um pouco mais ousada, musicalmente. Fala sobre obsessão, sexualidade. Acho que todos nós já passamos por isso. ‘Tu Fanático’ é o som da minha futura proposta musical. Nos tornamos viscerais, tiramos nossos instintos animais e nos tornamos obcecados pelas pessoas e pela vida. Essa é a minha forma de expressar”.

Dirigido por Daniel Eguren, o videoclipe reúne os três artistas para retratar os apaixonados temas líricos da música.

A versão original de “Tu Fanático” consta do álbum de Pedro, “Munay”, lançado em setembro de 2020 e com quatro certificados de platina nos Estados Unidos e em Porto Rico. Gerou mais de 5,3 bilhões de visualizações e é certificado como diamante na Argentina; quatro vezes platina na Colômbia; platina dupla no Peru; platina no Brasil, México e Espanha; e ouro na Hungria. O álbum foi indicado em 2021 ao Prêmio Lo Nuestro para “Álbum do Ano – Pop” e no Latin American Music Awards 2021 para “Álbum Favorito – Pop”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A recente aparição de Pedro na banda de reggae brasileira Natiruts, intitulada “Todo Bien”, tem mais de 5 milhões de visualizações no YouTube. Além disso, sua última colaboração “Castigo” com o trio porto-riquenho Los Rivera Destino, rendeu mais de 2 milhões de visualizações em sua semana de estreia.

No início de maio, Pedro iniciará uma turnê promocional em sua cidade natal, Porto Rico.