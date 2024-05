Patrícia Poeta fala sobre apresentar Encontro de Porto Alegre

GABRIEL VAQUER

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS)

Nascida em São Jerônimo, no interior do Rio Grande do Sul, Patrícia Poeta está desolada com as enchentes no seu estado natal. A jornalista comandou a edição desta segunda-feira (6) do Encontro, sua atração matinal da Globo, diretamente da capital gaúcha.

Segundo o governo federal, esta foi a maior inundação já registrada na história da região, somando mais de 80 mortes e 111 desaparecidos. Nesta terça (7), Patrícia seguirá em Porto Alegre e comandará o encontro do Rio Grande do Sul.

Antes de se transferir para a Globo em São Paulo no início dos anos 2000, Patrícia morou em Porto Alegre, cidade onde estudou e se formou em jornalismo. À reportagem, a apresentadora diz não acreditar até agora na quantidade de água que viu na cidade.

“Quando você pisa no Rio Grande do Sul, logo percebe um misto de dois sentimentos opostos: ao mesmo tempo que há muita tristeza, há muito amor também. Os gaúchos – mesmo devastados – não desistem, não importa a dificuldade ou o cansaço. O clima que impera por todos os lugares pelos quais passei é de união total”, declara Patrícia, que descreve ainda o choque que sentiu com as imagens que viu.

“Os locais onde estive estão devastados. Eu, que vivi aqui por bons anos, não reconheço a cidade. É triste e corta demais o coração”, revela.

Como gaúcha, Patrícia Poeta diz que, se depender dela, ficará no Rio Grande do Sul o tempo que for necessário para a cobertura. Ela relata como chegou na capital, que está com voos suspensos por tempo indeterminado.

“Como gaúcha, sentia a necessidade de estar aqui. Vim via Florianópolis e foram mais de sete horas de estrada. Cheguei aqui em Porto Alegre pela madrugada e logo cedo acompanhei pessoas sendo resgatadas a todo instante. Muitas abatidas e emocionalmente afetadas também”, diz.

“Em 47 anos de vida, nunca vi meu Rio Grande do Sul e meus conterrâneos assim. É realmente desolador”, finaliza Patrícia, emocionada com o que viu.