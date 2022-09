Paloma Duarte revela ter endometriose

A atriz Paloma Duarte, 45, usou seu perfil do Instagram na manhã desta sexta-feira (30) para contar que recebeu o diagnóstico de endometriose

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Além dela, outras artistas como Larissa Manoela, Anitta, Isabella Santoni, Giovanna Ewbank e Patrícia Poeta já revelaram que sofrem com a condição.

“Estou com endometriose… Tem dia que é muito difícil lidar com o diagnóstico, tem dia que acordo e choro… Meu caso é cirúrgico e apesar de o procedimento ser pouco invasivo, a cirurgia me abala de muitas formas”, escreveu.

A artista afirmou que demorou para perceber os sintomas. “Só quando a dor ficou insuportável que fiz a ressonância… Então, irmãs de útero, fiquem atentas. Conversem com seus médicos, prestem atenção ao menor sintoma.”

“Por aqui, enquanto a cirurgia não chega, nos dias que acordo mais sensível, o que me ajuda é isso: beijo e carinho. Recomendo!”, finalizou Duarte na legenda da foto em que aparece recebendo beijos na bochecha de seu marido Bruno Ferrari, 40, e do filho caçula Antônio, 6.

Nos comentários da publicação, famosos e internautas anônimos demonstração apoio à artista. “Juntas. Te amo!”, escreveu Larissa Manoela. “Melhoras, querida! E vou fazer uma corrente de orações para você ficar bem logo”, completou Alexandra Richter.