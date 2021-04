Pai de Paulo Gustavo pede orações pela recuperação do filho

Segundo divulgado pela assessoria de imprensa do ator e humorista na quinta (1º), Paulo Gustavo “apresentou sinais mais evidentes de recuperação da função pulmonar, corroborados por uma tomografia computadorizada realizada hoje”. Ele segue intubado na UTI de um hospital privado do Rio de Janeiro

Julio Marcos, pai de Paulo Gustavo, 42, pediu nesta sexta (2), por meio das redes sociais, orações para a recuperação do filho, que está internado desde o dia 13 de março por causa de complicações da Covid-19.

“Paulo Gustavo está enfrentando uma árdua e dolorosa luta. Por isso, nesse domingo de Páscoa, abençoado, vamos unir nossa fé, com muita força e energia, às 18 horas, um horário muito forte num dia muito especial. Cada um com sua fé, religião, crença, mas principalmente, muita energia”, escreveu Julio Marcos.

Segundo divulgado pela assessoria de imprensa do ator e humorista na quinta (1º), Paulo Gustavo “apresentou sinais mais evidentes de recuperação da função pulmonar, corroborados por uma tomografia computadorizada realizada hoje”. Ele segue intubado na UTI de um hospital privado do Rio de Janeiro.

“A evolução do quadro é positiva, porém, o tempo de recuperação nesses casos varia individualmente. A cada dia temos mais certeza da sua plena recuperação, cuja data ainda não é previsível”, informou o comunicado.

Na quarta-feira (31), Déa Lúcia Amaral, mãe de Paulo Gustavo, também publicou nas redes sociais um vídeo em aparece ao lado do filho em uma apresentação do ator e humorista. “Meu filho, volta rápido…O palco e seus fãs estão esperando saudosos. Estou com muitas saudades. Te amo”, escreveu ela.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

As informações são da FolhaPress