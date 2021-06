“Página Rasgada” é novo sucesso do grupo Se Joga

Grupo de pagode lança música e videoclipe nesta sexta-feira (11/6). A produção musical fica por conta do Boris Bass, produtor do Sorriso Maroto.

Nesta semana, casais apaixonados celebram o Dia dos Namorados e os corações ficam cheios de expectativas com a data. Pensando nisso, o grupo Se Joga lança música e videoclipe de “Página Rasgada”, que tem produção musical de Boris Bass (produtor e baixista do grupo Sorriso Maroto), atuação de Hugo Carvalho e Luanna Rocha e produção audiovisual de Wave Films.

O lançamento será nesta sexta-feira, às 12h, no canal do grupo Se Joga, nas plataformas digitais (Spotify, Deezer, Amazon e YouTube).

Promessa brasiliense

FOTO: Thay Farias

Conduzido por Leonardo Neiva, o grupo que é composto também por Caio Cavalcante (no tantã), Vinicius Caldas (no teclado) e Pedro Henrique Ribeiro (no surdo), reúne músicas autorais de sucesso e mais de 13 mil seguidores nas redes sociais.

“Estamos muito felizes com o lançamento dessa música. Vivemos tempos difíceis e a cultura foi muito afetada durante a pandemia, mas não deixamos de acreditar em nosso trabalho e agregar a vida do nosso público com música boa e de qualidade”, conta Leonardo Neiva, vocalista da banda.

A faixa foi gravada no estúdio do produtor musical Boris Bass, no Rio de Janeiro, em outubro do ano passado. “Foi marcante. Além de conhecer um dos maiores produtores de samba e pagode do Brasil, Boris é referência musical para todos nós. Realizamos um sonho e acreditamos que essa música será um sucesso”, diz Vinícius Caldas.

Além da música “Página Rasgada”, que será lançada nesta sexta-feira (11/6), durante passagem pelo Rio de Janeiro, o grupo gravou a faixa “Tenta Eu”, já disponível nas plataformas digitais.

Serviço

Lançamento da faixa – “Página Rasgada” – Grupo Se Joga

Sexta-feira (11/6), às 12h.

@gruposejoga