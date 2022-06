P.A. e Jessi fazem estreia na passarela do SPFW

Os ex-bbbs marcaram presença tanto nas passarelas quanto na plateia do evento, que teve início na última terça (31) e vai até sábado (4)

A 53ª edição da São Paulo Fashion Week teve início na última terça-feira (31) e se estende até sábado (4). Ao longo dos dias de desfile, atores, cantores e até mesmo ex-BBBs marcaram presença tanto nas passarelas quanto na plateia do evento.

Nomes como Duda Beat, Camila Queiroz, Enzo Celulari, Lucas Fresno, Sasha Meneghel, Marina Sena, Paulo André, Bela Gil e Carol Trentini estiveram presentes desfilando. A ex-BBB Jessilane Alves estreou nas passarelas da semana de moda de São Paulo, no desfile Sankofa da marca Meninos Rei.

Em seu Instagram, ela comemorou: “Não sou modelo, mas estou muito feliz de ter participado do desfile principalmente pelo que a Meninos Rei representa na moda e toda representatividade que levei comigo na passarela! O desfile é um resgate a minha ancestralidade, é celebração do povo preto!”.

Além da presença das celebridades, os desfiles manifestaram o cansaço da nova geração de estilistas com as ideias de retrocesso, desde questões relacionadas a política, até mesmo com as regras de estilo da própria moda.