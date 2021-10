Ouça ‘Dreams’: a releitura de um clássico por Leandro da Silva, VINNE, BLANDO e Skullwell

Quem viveu a década de 90 ligado no que tocava nas rádios, certamente se lembra do hit ‘Dreams

Quem viveu a década de 90 ligado no que tocava nas rádios, certamente se lembra do hit ‘Dreams (Will Come Alive)’, música do 2 Brothers On The 4th Floor que fez o maior sucesso em 1994. Quase 3 décadas depois, um time de produtores musicais brasileiros decidiu se reunir e trabalhar na releitura desse clássico: Leandro da Silva, VINNE, BLANDO e Skullwell, e nesta sexta (08), lançam a inovadora versão do hit pela label holandesa, Spinnin’ Records.

Após receber suporte de gigantes da cena e alcançar o TOP #1 no Trending Charts da 1001 Tracklists, é hora da faixa correr o mundo em todas as plataformas de streaming representando um som único, que não se preocupa com rótulos ou predefinições.

“Nós gostamos muito do resultado da track, porque é bem épica e enérgica. Quando você entra no break da música, os elementos sonoros te deixam com a sensação de que você realmente pode realizar todos os seus sonhos! Além da intensidade, a ideia era promover essa atmosfera emocional e ao mesmo tempo dançante.” Sem dúvidas, ‘Dreams’ é um ótimo exemplo de que os produtores brasileiros estão ganhando cada vez mais relevância e destaque no mercado da música eletrônica mundial.

