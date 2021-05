O Twitch e a mudança na definição do que é celebridade

As formas tradicionais de mídia estão em declínio entre os jovens. A internet se tornou o ambiente preferido deles e o seu entretenimento acontece lá, na grande maioria do tempo. Um tipo de conteúdo que vem ganhando a preferência do público nos últimos tempos é o streaming de jogos.

A maior plataforma de todas neste segmento é o Twitch. Um site que se tornou referência e acabou sendo comprado pela Amazon, para se tornar um gigante. Nele se fazem fortunas e se criam ídolos todos os dias. Vamos te explicar o que ele é, como funciona e como tem afetado a definição do que é uma celebridade nos dias de hoje.

O Twitch

Como você deve saber, o Twitch é um site em que fazem transmissões de todo o tipo de conteúdo ligado a esportes eletrônicos e convencionais. As pessoas podem criar o seu próprio canal, e dividir com o público as suas aventuras nos jogos.

Entre os jogos mais assistidos estão os videogames tradicionais, como League of Legends e Counter Strike. E eles dividem as primeiras posições no número de espectadores com o poker. Os jogadores transmitem as suas participações em campeonatos, eventos e seus jogos nos melhores sites de poker da internet como o GGPoker.

Um novo formato

O Twitch se beneficiou de conseguir proporcionar um conteúdo que reúne as características individuais dos seus streamers, com os jogos. Na maioria dos canais, os espectadores são atraídos pelos acontecimentos e ações do dono do canal em sua vida. É como se fosse um reality show. Algumas pessoas chegam a ficar mais de um dia fazendo transmissão ininterrupta.

Com isso, a plataforma conseguiu oferecer algo incomparável. Nela as pessoas podem assistir jogos e campeonatos, e ainda podem participar da vida de streamers que têm os mesmos interesses que eles, com quem eles podem se identificar e conversar diretamente por chat. Isso faz com que a ligação entre o streamer e o seu público seja muito forte.

Streamers célebres

No Twitch os streamers recebem dinheiro pelo seu conteúdo, como na maioria das plataformas semelhantes. Mas nele há algo de diferente. Os espectadores podem fazer doações, para terem acesso a conteúdos exclusivos, participar ao vivo nas transmissões e conversar com os seus ídolos. E eles gastam bastante dinheiro com isso.

Não são raras as ocasiões em que foram feitas doações de dezenas de milhares de dólares. Os valores menores são mais comuns, é claro, mas acabam formando uma remuneração milionária, em alguns casos, quando somado ao que a plataforma paga pelo acesso, assinaturas e propagandas exibidas.

Celebridades diferentes

A principal diferença que se percebe entre os ídolos dos mais jovens, como os streamers da Twitch é que, ao contrário daqueles escolhidos pelas gerações anteriores, eles se expõem muito e compartilham detalhes corriqueiros das suas vidas pessoais. No passado, as celebridades tinham que manter mistério e buscavam criar uma aura de inacessibilidade.

Hoje a lógica é inversa. Os streamers têm maior sucesso quando compartilham com os seus seguidores mais detalhes sobre a sua vida cotidiana e aspectos pessoais da sua personalidade.

Eles acabam pagando um alto preço ao compartilharem tanto sobre si, mas recebem um tipo de admiração e devoção incomparável. Os fãs formam comunidades muito sólidas e engajadas, que oferecem um tipo de resposta que as empresas de marketing não conseguem reproduzir.

Por tudo isso, o Twitch foi capaz de criar um tipo de celebridade, que se expõe e que é próximo do público, com quem cria uma ligação muito forte. Se você ainda não conhece o site, dê uma olhada e encontre um canal para se divertir!