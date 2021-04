O cantor sertanejo Felipe Nunes grava feat com a dupla Guilherme e Benuto

“Etanol” é o novo single gravado de Felipe Nunes com a dupla Guilherme e Benuto

Depois de gravar o seu terceiro dvd na carreira, Felipe Nunes grava feat com a dupla Guilherme e Benuto. A nova música do cantor promete ser sucesso na boca da galera!

Etanol é o título do mais novo sucesso do cantor Felipe Nunes junto com a dupla Guilherme e Benuto.

veja o refrão…

Eu tôôô pra parar numa bomba de posto e pedir para encher o meu copo

as bebidas que tem nesse bar, pra anestesiar não tá dando

pra esquecer o que cê fez no meu lençol

é só metendo a cara no etanol

Se a letra já dá um ar de animação, imagina quando sair o clipe?

Acesse o seu perfil no instagram: @felipenunescantor ative as notificações que em breve você vai poder escutar esse novo hit.