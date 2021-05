‘No Limite’: saiba tudo sobre a nova temporada do reality

Programa estreia nesta terça-feira, 11/5, após ‘Império’, e conta com participação de 16 ex-BBBs

Nesta terça-feira, 11/5, após Império, estreia o No Limite, com participação de 16 ex-BBBs que precisarão enfrentar uma série de desafios, como provas intensas, um sol escaldante, recursos limitados e a exaustão física e mental. Tudo em busca do prêmio de R$ 500 mil.

A nova temporada do reality de sobrevivência tem apresentação de Andre Marques, direção artística de LP Simonetti e direção geral de Angélica Campos.

A expectativa é grande desde o anúncio dos participantes. Nas redes sociais, não faltaram fotos e vídeos que mostraram toda a preparação deles para o programa. Com a consciência de que não será fácil enfrentar os futuros adversários, os competidores deixaram mensagens aos rivais, e agora chegou a hora de saber como será a vida no No Limite:

O começo da competição

Participantes do ‘No Limite’ em um dos desafios da temporada — Foto: Reprodução/Globo

Assim que chegarem à Praia Brava, nome fictício da região onde ocorre a competição, os participantes serão divididos em dois grupos: Carcará e Calango. Enquanto ainda tentam assimilar a novidade e os desafios pela frente, eles já começarão a enfrentar uma sequência de provas e dinâmicas intensas que os colocarão à prova.

Um dos desafios enfrentados pelos participantes do ‘No Limite’ — Foto: Reprodução/Globo

Rotina de provas

Competidores do ‘No Limite’ divididos em duas tribos: Carcará e Calango — Foto: Reprodução/Globo

A cada novo ciclo da competição, o primeiro desafio que as equipes Carcará e Calango precisarão encarar é a Prova de Privilégios. Objetos de importância para a rotina deles, como sacos de dormir, facas ou até mesmo fósforos, podem ser conquistados pelo time que ganhar essa disputa.

Depois, os participantes precisarão driblar o cansaço e encontrar forças para o segundo grande desafio. Na Prova da Imunidade, todo o grupo vencedor garante a permanência no reality por mais uma semana. Já a equipe perdedora deverá se preparar para dar adeus a um dos seus integrantes.

Andre Marques fala de participantes de ‘No Limite’: ‘Estão no perrengue’

Eliminação

Andre Marques entre as equipes Carcará e Calango do ‘No Limite’ — Foto: Reprodução/Globo

A equipe que perder a Prova da Imunidade viverá momentos de tensão ao conhecer o Portal de Eliminação. O local é onde cada um dos membros da tribo perdedora deverá escrever o seu voto em um pergaminho e depositá-lo em uma urna. O mais votado se despede da disputa.