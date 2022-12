No apagar das luzes, Bolsonaro renova concessão do SBT

Contrato havia terminado no início de outubro e agora vale por mais 15 anos

ANA CORA LIMA

A 17 dias para o fim do seu mandato, Jair Bolsonaro renovou a concessão do SBT, que havia terminado no início de outubro. A cada 15 anos é necessário confirmar os direitos de transmissão de uma emissora de TV [no caso de rádios, são 10 anos].

O presidente assinou nesta segunda-feira (12), dia em que o apresentador e empresário, Silvio Santos completou 92 anos, mas a publicação no Diário Oficial da União saiu nesta terça-feira (13).

“Fica renovada, de acordo com o disposto no art. 33, § 3º, da Lei nº 4.117, de 27 de agosto de 1962 – Código Brasileiro de Telecomunicações, por quinze anos, a concessão outorgada à TV SBT Canal 11 do Rio de Janeiro Ltda”, diz o trecho do documento.

A resolução também conta com a assinatura do ministro das Comunicações do governo Bolsonaro, Fábio Faria. Ele é casado com Patrícia Abravanel, filha de Silvio Santos, logo, genro do dono do SBT.

Silvio Santos inaugurou o Sistema Brasileiro de Televisão, há 41 anos. Em 1975, ele tinha recebido a concessão da TVS Rio, que estreou em 14 de maio de 1976, mas só em 1981 o apresentador venceu a concorrência para outras concessões, como o canal 4 de São Paulo, e acabou criando uma rede.

A Folha de S.Paulo procurou a assessoria da emissora para mais informações e não obteve a resposta até a publicação desta reportagem.