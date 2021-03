Ney Matogrosso é vacinado contra Covid no Rio de Janeiro

O cantor Martinho da Vila, 83, é outro artista que já foi imunizado com a primeira dose da vacina contra Covid-19

São Paulo, SP

O cantor Ney Matogrosso, 79, compartilhou no Instagram o momento que tomou a primeira dose da vacina contra a Covid-19, nesta segunda-feira (1). Usando máscara, o cantor aparece em uma foto e um vídeo tomando a vacina em um posto no Rio de Janeiro.



No vídeo, Ney Matogrosso conversa com a enfermeira perguntando quanto iria receber do imunizante e, simpático, confirma que vai fazer a tradicional foto tomando a vacina como todos os famosos. “Hoje recebi a primeira dose da vacina Oxford Astrazenica, muito bem atendido, como todos que estavam lá”, escreveu nas redes sociais.



Na sexta-feira (26), foi a vez do ator e dublador Orlando Drummond, 101, receber a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em sua casa, segundo publicação no Instagram da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro.



A vacina foi aplicada pela equipe Senador da Estratégia Saúde da Família, do CMS Maria Augusta Estrella, em Vila Isabel, na zona norte do Rio. Drummond, que interpretou o personagem Seu Peru na “Escolinha do Professor Raimundo”, recebeu sua primeira dose em 31 de janeiro, em uma cerimônia simbólica que marcou o início da vacinação de idosos na cidade.

No mesmo dia, o sambista Nelson Sargento, 96, também tomou sua segunda dose do imunizante. Entre os artistas já imunizados no Brasil ainda estão as atrizes Solange Couto, 64, e a Zezé Motta, 76, ambas no asilo Retiro dos Artistas.



Algumas pessoas chegaram a criticar a vacinação delas, mas, pelos critérios do Rio de Janeiro, a primeira fase incluía profissionais de saúde e idosos de alguns asilos.



O cantor Martinho da Vila, 83, é outro artista que já foi imunizado com a primeira dose da vacina contra Covid-19. Ele recebeu a vacina no dia 16 de fevereiro no sistema drive-thru em um posto no Rio de Janeiro e compartilhou o momento nas redes sociais. “Hoje, na terça-feira de Carnaval, para o Martinho foi dia de vacina”, publicou no instagram ao lado de duas fotos com as hashtags “vacina sim”, “vacinação”, “vacina para todos”.

Um dia antes de Martinho da Vila, a apresentadora Fátima Bernardes (Globo) publicou nas redes sociais um vídeo do pai, Amâncio da Costa Bernardes, 84, esperando para tomar a primeira dose do imunizante em um posto, no Rio de Janeiro.



“A imagem do dia para nossa família: meu pai sendo vacinado. Aos 84 anos, deu show de animação. Vacinar é um ato de amor”, escreveu a apresentadora ao lado do vídeo com a hashtag “vacina sim”.

