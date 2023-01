Netflix divulga trailer de ‘Todo Dia a Mesma Noite’, série sobre a tragédia da Boate Kiss

Produção estreia dia 25 de janeiro e terá cinco episódios

Nesta segunda-feira (9), a Netflix divulgou trailer de mais uma série do seu catálogo de estreias para janeiro. Trata-se da produção brasileira “Todo Dia a Mesma Noite”, que estreia no dia 25 de janeiro. Dividida em cinco episódios, o enredo é baseado no livro homônimo da jornalista Daniela Arbex sobre a tragédia da Boate Kiss, que irá completar dez anos dois dias depois.

No dia 27 de janeiro de 2013, 242 jovens morreram em um incêndio no local, que ficava na cidade universitária de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A série mostra os bastidores do acidente, desde o começo das investigações, que apontou irregularidades na boate, como estão os sobreviventes e as rotinas das famílias das vítimas, que até hoje seguem buscando Justiça.

Em dezembro de 2021, três pessoas envolvidas com o acidente foram condenadas pelo júri popular a uma pena de 18 a 22 anos em regime fechado. Mas, no ano seguinte, a Justiça anulou a condenação. “Todo Dia a Mesma Noite” tem direção de Julia Rezende e Carol Minêm, além de roteiro de Gustavo Lipsztein.

No elenco de “Todo Dia a Mesma Noite” estão Debora Lamm, Thelmo Fernandes, Paulo Gorgulho, Bianca Byington, Leonardo Medeiros, Raquel Karro e Bel Kowarick – que interpretam personagens cujas vidas foram destroçadas pela perda dos filhos -, além de Erom Cordeiro e Laila Zaid, que dão vida aos policiais responsáveis por investigar o caso, e o ator santa-mariense Flávio Bauraqui como o advogado das famílias. Paola Antonini, Nicolas Vargas, Manu Morelli, Luan Vieira, Miguel Roncato e Sandro Aliprandini interpretam jovens vítimas da tragédia.