Netflix anuncia remake de ‘Rebelde’ com atriz brasileira

A Netflix anunciou nesta segunda-feira, 1º, que começou a produção da nova versão de Rebelde, na Cidade do México. O remake da novela mexicana, exibida entre 2004 e 2006 no SBT, vai estrear na plataforma de streaming em 2022.

O elenco irá contar com uma brasileira entre os protagonistas: Giovanna Grigio, a Samantha de Malhação: Viva a Diferença e As Five. Os outros nomes confirmados são Azul Guaita, Sergio Mayer Mori, Andrea Chaparro, Jeronimo Cantillo, Franco Masini, Lizeth Selene e Alejandro Puente.

Em um comunicado para a imprensa, a plataforma informou que o nome da escola será ‘Elite Way’, mesmo nome do colégio da primeira versão da telenovela desenvolvida pela Televisa.

“Não, você não está sonhando. A nova geração RBD chega em 2022. E ah, a Giovanna Grigio vem para a Elite Way School comigo”, escreveu a Netflix em vídeo publicado hoje, no Instagram. A atriz brasileira também comemorou a novidade em um post, nas redes sociais.

“Bem que eu estava me sentindo meio rebelde ultimamente… Muchas gracias por todo! [muito obrigada por tudo, em espanhol]”, escreveu a atriz.

Em 2011, a novela ganhou uma versão brasileira feita pela Record TV, com Arthur Aguiar, Chay Suede, Lua Blanco, Sophia Abrahão e a sister do BBB 21, Carla Diaz.

Estadão conteúdo