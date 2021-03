DJ e Produtor Musical, Rafael Barreto lança album “7 Wonders of the World”

Suas produções tem tocado nos clubs mais influentes do mundo pelos melhores Djs da cena eletrônica de House Music e suas vertentes

Exaltando as 7 Maravilhas do Mundo, o DJ e produtor musical Rafael Barreto lançou hoje, 25, o álbum “7 Wonders of the Word” com muito house misturado às sonoridades características de cada país onde ficam os famosos monumentos.

Natural de Recife e radicado em São Paulo, o artista possui doze anos de carreira e seu trabalho é um dos poucos reconhecidos mundialmente como voltado para a cena LGBTQIA+. Com mais de um milhão em plays combinados nas plataformas, Rafael Barreto tem se apresentado, pelo menos, de três a quatro vezes por ano no exterior, sempre fazendo tours, totalizando mais de 15 países. Suas produções tem tocado nos clubs mais influentes do mundo pelos melhores Djs da cena eletrônica de House Music e suas vertentes. Confira abaixo o faixa a faixa que o artista preparou.



“Living the Moment” representa a Maravilha de Chichén Itzá, no México. O elemento sonoro coringa usado foi o acordeom, instrumento muito usado no país. O duo nos vocais do Thyago Furtado e Leo Mendez trouxe uma combinação de leveza e energia.



“Royalty” representa a Maravilha do Coliseu, na Itália. A letra somada ao vocal do Lippe Siqueira e o violino nos transmite uma sensação de empoderamento, na qual somos capazes de tomar nossas próprias decisões.

“Great Wall” representa a Maravilha da Grande Muralha da China. O elemento sonoro coringa utilizado foi a cítara, um dos instrumentos mais antigos de todos os tempos. A letra somada ao vocal marcante da OXA nos transmite bravura, coragem e ousadia.



“Namaste” representa a Maravilha Taj Mahaj, Índia. A faixa instrumental tem nostalgia e vibe ao misturar o instrumento de sopro (Shenai) com os harmônicos.



“Alegria” representa o Cristo Redentor, do Brasil. O vocal é da Alexxa, que fez sucesso com os hits “Give it To Me”, “The Reason”, entre outros. A faixa possui elementos característicos do país como o tambor, percussão e apito.

“Troublemaker” representa Petra, na Jordânia. O israelense Moshiko Vaizam além de ser o cantor, é o causador de problemas, como diz na música. Os elementos sonoros e construção musical foram baseados nos produtores de referência do Oriente Médio.



“Uma Vez Más” representa Machu Picchu, no Peru. O vocal foi assinado pela Julie Sensacional, cantora brasileira que iniciou carreira nas ruas e hoje vive em Miami. O elemento sonoro coringa usado é a flauta, muito usado pelos incas.



“7 Wonders of the Word” já está disponível em todas as plataformas digitais e pode ser ouvido aqui: https://smarturl.it/7wondersoftheworld.

