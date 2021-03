Japinha & Conde do Forró lança “Arranhãozinho” com participação especial de Tierry

Japinha tem se destacado nas plataformas digitais, seu sucesso “Romance Desapegado”, lançado em setembro

Depois de conquistar o Brasil com o hit “Romance Desapegado”, Japinha & Conde do Forró lança nesta quarta-feira (24) “Arranhãozinho”, em parceria inédita com o cantor e compositor Tierry.

O novo trabalho estará disponível nas plataformas de streamings a partir da meia-noite e o clipe meio-dia no YouTube, no canal da cantora que tem quase meio bilhão de views.

“Tierry além de um grande compositor é um cantor incrível. Neste DVD tive convidados para lá de especiais. “Arranhãozinho” é a primeira música que lançamos deste projeto, estou bem animada”, declara a cantora.

Além de Tierry,”Evidências” contou com a participação de Xand Avião, MC Rogerinho, Lauana Prado, Léo Magalhães, Luiza e Maurílio. Rômulo César foi o responsável pela produção musical e a direção geral esteve sob o comando da Loop Design e HD Filmes.

Japinha tem se destacado nas plataformas digitais, seu sucesso “Romance Desapegado”, lançado em setembro, ficou entre as 50 virais do mundo e no top 10 do Spotify Brasil.

O single é responsável por impulsionar sua carreira, após um vídeo viralizar na internet com um morador de rua bebendo, ouvindo a música e mandando um recado para o ex-namorado. Em seguida ao episódio gravou o clipe que atualmente tem mais de 205 milhões de visualizações.

Depois de “Romance Desapegado” lançou “Saudade de Mim”, e em cinco meses já contabiliza mais de 54M de acessos no YouTube. Os sucessos abriram portas para cantar com grandes nomes do sertanejo.

Em dezembro participou da música de Felipe Araújo “Você Não Vale” que ultrapassou os 8,2 milhões de views em apenas quinze dias no YouTube, e depois foi convidada para participar do single “Vou fácil”, de Maiara e Maraisa.

Para finalizar ela comenta: “Tudo foi novo neste DVD. Tivemos que fazer muitas adaptações e mudanças para respeitar todas as normas das autoridades sanitárias. Além disso foi diferente gravar sem o público, espero que em breve possa estar retornando aos palcos, sinto muita falta da energia dos fãs”.