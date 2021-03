Neste domingo (28), o grupo RBD disponibiliza o vídeo da versão Ao Vivo de “Tu Amor”

A faixa é interpretada por Anahi, Maite Perroni, Christian Chaves e Christopher Von Uckermann

Não há nada melhor do que reviver a magia do RBD com a versão ao vivo de seu grande sucesso, “Tú Amor”. Neste domingo (28), é disponibilizado o vídeo da música no canal da banda no YouTube. Acesse: https://www.youtube.com/channel/UCQYEY1XJPGEBswnenN7gt9A .

Realizado em 26 de dezembro de 2020, “Ser O Parecer”, o Encontro Virtual Global, foi o show virtual latino de maior sucesso de 2020, posicionando o RBD mais uma vez como um fenômeno musical global que faz história. Mais de 2.5 milhões de pessoas em todo o mundo assistiram ao show em que Anahí, Maite, Christian e Christopher homenagearam a música e o legado do RBD.

O show virtual “Ser O Parecer 2020” recebeu um novo reconhecimento com a indicação ao Latin American Music Awards na categoria de “Concerto Virtual Favorito”. A premiação acontece no próximo dia 15 de abril, em Miami, Flórida.

Em novembro do ano passado, o grupo mexicano que marcou gerações lançou a música inédita “Siempre He Estado Aquí” (https://umusicbrazil.lnk.to/SiempreHeEstadoAquiPR), mais do que uma emocionante canção, é o hino que representa o movimento RBD.

Depois de anos de espera, o catálogo de música do RBD chegou às plataformas digitais em setembro de 2020, causando uma revolução mundial. Naquela época, #RBDSálvamedel2020 se tornou um trending topic mundial e “Sálvame” (https://umusicbrazil.lnk.to/SalvameEVPR) se tornou a música mais transmitida do grupo, conquistando as paradas mundiais.