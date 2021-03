Natiruts e Pedro Capó exalam esperança na parceria bilíngue “Todo Bien”

Canção faz parte do próximo álbum de inéditas da banda Natiruts, que chega em maio deste ano

Convidando-nos a sentir a vibração que carregam dentro de si, Natiruts e Pedro Capó, dois importantes expoentes da música latina, capazes de transmitir positividade e energia através de suas músicas, somam forças na parceria inédita e autoral, cantada em português e espanhol, “Todo Bien”. Em uma manifestação de amor, os artistas se uniram para inspirar ações positivas na canção que chegou nesta sexta-feira (19) às plataformas digitais e tem o vibrante clipe liberado às 11h de hoje.

A canção conta com um time de destaque: na masterização, Felipe Tichauer, com 26 indicações ao Latin Grammy e ao Grammy Americano; na mixagem, “Todo Bien” traz Tony Maserati, um dos mais bem-sucedidos engenheiros de som do mundo, com trabalhos para artistas como Beyoncé, Ariana Grande, Adam Lambert, entre outros, além de 10 indicações ao Grammy. A canção conta ainda com o vencedor do Grammy George Noriega na produção, responsável por produzir o hit “Calma”, que rendeu fama mundial a Pedro Capó.

Gravado entre Brasília e Miami, o vídeo, com direção de Alexandra Vivas, usa da tecnologia para unir os artistas em uma narrativa leve e inspiradora. Traduzindo a mensagem da canção, o clipe de “Todo Bien” aposta em visuais coloridos e floridos. Como verdadeiros mensageiros de boas notícias, os artistas escrevem frases de esperança e superação, que são entregues dentro de garrafas a pessoas de diferentes culturas e contextos, tornando seus dias melhores.

Alexandre Carlo, vocalista do Natiruts, falou sobre a parceria, que tem autoria dele e do cantor porto-riquenho: “A ideia de colaboração com o Pedro Capó surgiu aqui em Brasília. Uma vez ele veio tocar aqui e o pessoal da Sony Music Brasil nos apresentou, eu e o Luiz ao Pedro, e ficou a ideia de fazermos uma canção juntos. Eu tinha composto uma música chamada ´Tudo Bem´, que fala de esperança, de superação e fizemos uma adaptação para o espanhol, e a versão ficou incrível. Uma versão onde a maioria da canção é em espanhol, mas tem algumas partes em português também. A gente tá muito feliz com essa parceria, tem um clipe maravilhoso também. Esperamos que vocês curtam”.

Pedro Capó completa: “´Todo Bien´, com Natiruts, é uma super canção, muito precisa e necessária nos dias de hoje. Para mim, é uma colaboração que me deixou animado por muito tempo: sou fã do Natiruts. Fico agradecido aos meus irmãos por terem me convidado para fazer parte dessa música que é tão bonita, tão mágica, e sei que vai tocar muitas vidas”.

Banda consagrada, com mais de 25 anos de história, o Natiruts traz em suas composições a habilidade de falar de esperança e energia positiva sem cair na armadilha da alienação. Eles se preparam para lançar seu próximo álbum, que trará canções inéditas e parcerias internacionais de nomes de destaque do cenário latino. Em janeiro deste ano, a banda lançou a faixa “América Vibra”, destaque do novo projeto, que trouxe as participações de um dos maiores nomes do Reggae mundial Ziggy Marley e da atriz mexicana indicada ao Oscar Yalitza Aparicio. Começando o ano com uma potente canção e clamando por um 2021 melhor, a música é um manifesto que evoca a união dos povos da América, reivindicando um mundo mais justo e amoroso.