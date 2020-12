Natal em família é a nova live de Fernando e Sorocaba

PUBLICIDADE

Mantendo a tradição das lives mensais e com cenários temáticos de tirar o fôlego, Fernando e Sorocaba preparam mais um show virtual, que dessa vez será realizado na noite de Natal, 24 de dezembro. O show virtual será transmitido em dois canais: a partir das 22h no Youtube da dupla e à meia noite do dia 25/12 começa, simultaneamente, na TV Band. Na presença de familiares, a transmissão do “Natal em Família com Fernando e Sorocaba”, que promete muitas surpresas e música boa. Na quarta-feira, 23 de dezembro, os cantores são os convidados do Encontro com Fátima, na Rede Globo, e aproveitarão a data para falar sobre a live os novos projetos.

“Este ano teremos um Natal diferente, onde estaremos juntos de nossos familiares, amigos e, também dos nossos fãs, através dessa transmissão. Será uma noite especial, com muita música, surpresas, amor e repleto da magia do natal” afirma Sorocaba.

No repertório, a dupla prepara um setlist repleto de composições e hits que marcaram a carreira, canções natalinas para embalar a ceia de Natal, sucessos da música popular nacional e grandes composições sertanejas. Além disso, prometem algumas surpresas que irão acontecer ao longo da transmissão.

Você já pode ativar o lembre para não perder o espetáculo que será o “Natal em Família com Fernando e Sorocaba” através deste link: https://bit.ly/LiveNatalFes. E não se esqueça: o show acontece na próxima quinta-feira, 24/12, às 22h, no canal oficial de Fernando e Sorocaba no Youtube e a partir da meia noite do dia 25/12 na BAND. Feliz Natal!