Nas redes sociais, Zezé chama seguidora de ‘Mocreia’

O artista acabou perdendo a paciência com alguns internautas e seus seguidores deram risada com as declarações

Após fazer uma tatuagem no braço com o nome da mulher, o cantor Zezé Di Camargo respondeu alguns comentários do post que fez para mostrar o desenho. O artista acabou perdendo a paciência com alguns internautas e seus seguidores deram risada com as declarações. Em um dos comentários, uma mulher escreveu que Zezé estava sendo besta por tatuar o nome da esposa. O cantor rebateu a internauta e a chamou de "mocreia". "Besta se eu tivesse tatuado uma mocreia como você!", respondeu Zezé O artista também saudou alguns seguidores que fizeram comentários positivos. De acordo com ele, quem critica são pessoas "infelizes e feias".