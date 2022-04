Namorada de Romário fala sobre diferença de idade com o jogador

Marcelle Ceolin fala sobre namoro e deixa claro que os 25 anos de diferença entre eles não afeta nada no relacionamento

A diferença etária de 25 anos com o namorado, o ex-jogador de futebol Romário, 56 anos, está longe de ser um problema para a jornalista e influenciadora digital Marcelle Ceolin, 31. Bem resolvida, ela garante não se deixar afetar pelas críticas que o romance vem recebendo na internet por conta dessa questão.

“Sempre digo que qualquer fala ou ação tem muito mais a ver com a pessoa que o fez/faz. Não me afeta [as críticas dos haters] porque a diferença de idade não importa para a gente. Isso tem muito mais a ver com estilo de vida e gostos pessoais”, acredita.

“O Romário sempre foi muito autêntico em tudo, por isso que é uma pessoa feliz. E eu também sou muito fiel a mim e ao que sinto. Se desse ouvidos para os ‘julgadores de internet’, não teria me permitido estar tão feliz quanto estou”, filosofa a musa, em entrevista à revista “Quem”.

A paixão pela moda é uma das grandes afinidades que unem Marcelle e Romário. “Sabia que ele já estudou moda também?! Mais um ponto que temos em comum, além de tantos outros que as pessoas nem imaginam, como o medo de cachorro, que chega a ser inacreditável.”

O relacionamento dos pombinhos vai tão bem que, no final de março, Marcelle levou o amado para conhecer seus pais, que vivem em Bagé, no interior do Rio Grande do Sul.

“Já tínhamos falado por chamada de vídeo. Mas pessoalmente foi a primeira vez. E foi muito fofo ver ele com frio na barriga – ainda mais vindo de uma pessoa que já passou por tanta coisa, né? E no último final de semana, passamos o aniversário da minha mãe em Gramado, que ele não conhecia e amou”, conta a comunicadora.