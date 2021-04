Naiara Azevedo responde críticas sobre lipoaspiração

Nas redes sociais, a famosa postou um vídeo de biquíni dançando e chamou a atenção dos seus seguidores

A cantora Naiara Azevedo é uma das artistas que passou pelo procedimento estético de lipoaspiração. Nas redes sociais, a famosa postou um vídeo de biquíni dançando e chamou a atenção dos seus seguidores.

“Essa Lipo está acabando com a barriga dos artistas”, disse uma seguidora. “Essa é a barriga mais feia que eu já vi depois de uma lipoaspiração”, escreveu outra. Diante das críticas, Naiara resolveu se posicionar sobre os comentários.

“Minha fibrose está longe de ser um incômodo. Estou tão feliz comigo mesma que eu nem as vejo. Se eu me importasse eu não as mostraria, não é mesmo?”, respondeu a cantora.