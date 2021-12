‘My Sweet Lord’, de George Harrison, ganha clipe 51 anos após lançamento

O hit “My Sweet Lord”, lançado em 1970 por George Harrison, ganhou nesta quarta-feira (15) um videoclipe oficial, em formato de curta-metragem, repleto de estrelas da música, da comédia e do cinema. O lançamento acontece 51 anos depois da estreia da canção e 20 anos após a morte do cantor.

Ringo Starr é uma das aparições mais marcantes do clipe, garantindo uma última colaboração entre os dois ex-Beatles. Mark Hamill, intérprete de Luke Skywalker em “Star Wars”, é um dos protagonistas, junto a Darren Criss, Fred Armisen e Vanessa Bayer. O trio forma um grupo de agentes secretos que procura algo (não revelado no clipe) em locais como uma livraria e um cinema.



O projeto comemora os 50 anos do primeiro álbum solo de Harrison, “All Things Must Pass”. O diretor Lance Bangs, em nota oficial após o lançamento, explica que o vídeo representa a música “My Sweet Lord” de forma visual, enquanto os agentes não se dão conta de uma “maravilha metafísica” que acontece ao redor deles.



Ringo, baterista, cantor e compositor nos Beatles, interpreta um dos espectadores na sala de cinema, que se enfeza com o personagem de Fred Armisen por bloquear sua visão da tela e lhe atira um balde de pipoca. Depois, ele pega as duas luminárias portáteis de suas mãos e começa a batucar com elas.



Além dele, aparecem no clipe o ator Taika Waititi, os comediantes Patton Oswalt e Moshe Kasher, o ator Paul Scheer, o músico “Weird Al” Yankovic e a atriz Rosanna Arquette. Joe Walsh, da banda Eagles, e Jeff Lynne, ex-colega de George Harrison na banda Trabeling Wilburys, também estão presentes.



A viúva e a filha do falecido músico, Olivia e Dhani, são produtoras executivas e figurantes no videoclipe. A versão de “My Sweet Lord” utilizada é uma nova mixagem do álbum de estreia de Harrison, feita por Dhani e pelo produtor Paul Hicks.

