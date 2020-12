Músico brasiliense Marcelo Lima lança álbum Marcelo Lima e os Procurados em live

PUBLICIDADE

Ele é multi-instrumentista e se dedica a carreira musical há mais de 20 anos. E adora brincar com uma mistura de ritmos que dão o toque e tom do seu som diferencial. Natural de Brasília e já com seis álbuns de sucesso lançados, Marcelo Lima Campos irá lançar, agora, o seu sétimo EP nomeado Marcelo Lima e os Procurados. A produção irá ao ar em live no dia 15 de dezembro, terça-feira, às 20h, no seu canal no YouTube: (7) marcelo lima campos – YouTube. Gratuito. Livre para todos os públicos.

Em meio à pandemia, ele não ficou parado e fez o que mais gosta de fazer: arte. Lima gravou videoclipes das canções Antes do Incêndio do Mundo e Skapada, duas faixas do seu novo EP que também poderão ser conferidas na apresentação on-line.

“ Antes do Incêndio do Mundo foi uma música gravada este ano na minha casa, em plano sequência. Estou junto com a bailarina Rayane Psiu, que atua no videoclipe. E estamos a todo vapor para lançar o álbum nesta live especial para tentar animar esta pandemia e o final de ano com arte”, conta, feliz, o músico.

O novo álbum conta com 13 faixas, sete cantadas e seis instrumentais. “Quando perguntam que tipo de som eu faço, digo que é MBM, Música Brasileira do Mundo. É uma brincadeira porque é difícil falar em estilo. Se toco samba, sou sambista, mas quando misturamos é complicado definir”, explica Lima sobre o seu som.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Outra canção gravada na pandemia que poderá ser conferida na live é Skapada, um ska punk instrumental que foi gravado em maio de 2020, na entre quadra 708/709 Norte. A canção conta com a participação especial do músico Marcello Linhos (Os Melhores do Mundo) e é produzida por Moisés Marques e Marcelo Lima. E foi feita com todos cuidados relativos à pandemia.

Ao vivo sendo gravada do Estúdio Orbis, a live contará com a presença da banda principal do álbum. Marcelo Lima (guitarras, violão e bandolim), Fernando Rodrigues(baixo) e Renato Glória(bateria).

“Nosso EP começa vitorioso, já que a faixa Voa Zeppelim venceu o Festival de Musica da Rádio Nacional de Brasília, de 2019, como Melhor Música Instrumental”, comemora.

E ele não anda só. O próprio nome do disco Marcelo Lima e os Procurados mostra que o músico sempre procurou parceiros para estar ao seu lado em cada uma de suas empreitadas. Marcelo Lima, que assume as guitarras, violão e bandolim, foi acompanhado nas gravações por Fernando Rodrigues (baixo), Ian Coury (bandolim), João Pedro Mansur (teclados e pianos), André Fantom (vocal), Marcello Linhos (violão), Nelson Latif (violão de 7 cordas) e Ismael Rattis (percussões).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O EP Marcelo Lima e Os Procurados conta com o patrocínio do FAC – Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Distrito Federal.

Sobre Marcelo Lima –

Multi-instrumentista, compositor e professor, Marcelo Lima já participou de vários grupos musicais da capital federal e do Brasil afora. Ele foi fundador do grupo de música instrumental brasileira Marambaia, professor de bandolim e coordenador de Prática de Conjunto Popular da Escola de Música de Brasília (2005-2006), professor de bandolim e coordenador de cordas na Escola de Choro Raphael Rabello do Clube do Choro de Brasília e, devido ao seu estilo único e dedilhados afiados e afinados, viajou em turnê pela Europa (2008) tocando em vários países do continente.

Sucesso no Brasil e em terrinhas estrangeiras, o músico esbanja quando o assunto são instrumentos de cordas. Principalmente o seu grande parceiro: o bandolim. Marcelo descobriu o amor por este instrumento em 1993 graças ao mestre Armandinho Macedo. Foi, ainda, aluno por quatro anos de Hamilton de Holanda.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Agora, o artista se prepara para apresentar o seu novo e sétimo álbum Marcelo Lima e Os Procurados.

Serviço: Músico brasiliense Marcelo Lima lança sétimo EP Marcelo Lima e os Procurados em live

Data: 15 de dezembro de 2020, terça-feira

Horário: 20h

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Local: (7) marcelo lima campos – YouTube

Confira: https://www.youtube.com/watch?v=qnan3se4b78&feature=youtu.be&ab_channel=Mois%C3%A9sMarCa.

Gratuito

Livre para todos os públicos

Informações: Instagram: @marcelolima_musico