Zero Pacceli lança o videoclipe de “Capital No Topo”

Projeto reuniu mais de 70 artistas e envolvidos com a cultura urbana brasiliense

O artista brasiliense Zero Pacceli lançou, nesta terça-feira (4), o videoclipe da faixa “Capital no Topo”. O clipe reuniu mais de 70 artistas e envolvidos com a cultura urbana brasiliense, representando a criação de uma cena independente no Distrito Federal.

O videoclipe, produzido em parceria com a Panda Filmes, traz também participação do coletivo de dança Pocs Crew, único grupo LGBTQIA+ do DF.

“É fundamental pro desenvolvimento da nossa cultura a união entre os artistas, produtores, dançarinos e demais envolvidos na arte. Esse projeto nasceu com esse objetivo, de colocar a capital como uma das referências na cena urbana nacional, consolidando uma cena independente”, afirma Zero Pacceli.

Assista ao clipe de “Capital no Topo”: