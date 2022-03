Zeeba lança ‘Tudo Ao Contrário’

A voz brasileira mais ouvida no mundo agora canta em português ao lado de vários parceiros, como Pedro Calais, Mariana Nolasco e Carol Biazin

Em 2020, no início da pandemia, Zeeba decidiu retornar às suas origens musicais, compondo de forma mais orgânica. A nova fase trouxe também uma novidade: o cantor, que sempre compôs em inglês, lançou sua primeira canção em português, ‘Tudo Que Importa’. Essa canção abriu caminho para o processo de composição de outras músicas em português, que agora formam o repertório de 12 faixas de seu novo álbum, ‘Tudo Ao Contrário’, que chega às plataformas no dia 18 de março.

Com produção musical de Bruno Martini, o disco reúne vários compositores, parceiros e participações especiais. No lançamento, quatro canções ainda inéditas, ‘Tudo Ao Contrário’, ‘Say Yes’, ‘Amarelo e Vermelho’ e ‘Quem Sabe Por Aí… (guia take3)’, se juntam a faixas que já foram lançadas entre 2020 e 2021. Além disso, duas composições com parcerias especiais vão complementar o álbum ao longo de 2022. O projeto traz ainda clipes de ‘Cansei’, ‘Vontade Lunar’, ‘Passeio’, ‘Bem Que Cê Me Faz’ e ‘Tudo Ao Contrário’, todos gravados na casa dos avós de Zeeba, que faleceram recentemente, como uma forma de homenageá-los.

Foram perdas difíceis para o músico, que transformou sua dor em memórias afetivas audiovisuais. Aliás, ‘Passeio’, nasceu de uma conversa com o avô. “Ele achava que a vida tinha passado rápido, mas, ao mesmo tempo, estava feliz com que tinha deixado. A música fala sobre isso, da vida que passa rápido, por isso vamos aproveitar, não vamos perder tempo com coisas negativas”, afirma Zeeba. A reflexão sobre o tema na letra vem embalada por uma melodia solar.

Um certo tom esperançoso atravessa as canções de uma maneira geral – mesmo às vezes elas sendo mais alegres; e outras vezes, mais melancólicas. “As mensagens dessas canções são parecidas com as músicas que costumo fazer em inglês: sempre acabo falando sobre ideias reflexivas, coisas otimistas”, explica ele. “Acho que, quando estou pra baixo, tenho que escrever coisas pra cima, para me botar pra cima, e acabo botando as pessoas pra cima também.”

O disco já inicia em estado de catarse com ‘Tudo Ao Contrário’, que conta com participação de Nanno; seguida por ‘Say Yes’, composta em inglês e português, com feat de Nanno e Mistaa Mike. Ambas tratam de amor, com uma pegada mais rap, e fazem essa montanha-russa sonora começar lá no topo. “Acho que são as mais animadas do álbum. Gostei de começar o disco assim, elas se conversam”, observa Zeeba. Impossível não se render a elas.

Principal faixa do álbum, ‘Tudo Ao Contrário’ fala sobre estar feliz, independentemente do que esteja acontecendo. E tem um significado especial para Zeeba. O músico estava conversando com Bibi, uma das compositoras da música, e compartilhou com ela seu estado de êxtase com sua nova fase. “Eu tô feliz pra caralho”, ele disparou. Mayra, então, incentivou que eles fizessem uma canção sobre esse momento. E a frase acabou até sendo incorporada ao refrão. “Eu estava muito feliz de fazer esse projeto, com várias músicas em que consigo transmitir minhas mensagens, conversar mais com os fãs.”

Dali por diante, o disco entra num mar de tranquilidade, de amor, de brasilidade, de influências do folk. Com Mariana Nolasco e Pedro Calais, Zeeba canta sobre um romance que não vinga (e tudo bem) em ‘Teu Sim, Mas Não’. ‘Amarelo e Vermelho’ começa com um violão meio ‘djavaniano’ e se envereda por um clima otimista, entre samba e metais: “Eu sei que vai ser melhor”, diz um trecho da canção. Com feat de Outro Eu, ‘Vontade Lunar’ investe no pop ‘good vibes’, enquanto ‘Bem Que Cê Me Faz’ é uma balada na essência.

Em ‘Cansei’, Zeeba faz duo com Carol em outra canção que transita também entre o inglês e o português. Já ‘Passeio’ se aprofunda na reflexão sobre a vida, sem perder a alegria. ‘O Quanto Eu Gosto de Você’ vem embalada pela doçura do dueto de Zeeba e Clarissa; ‘Quem Sabe Por Aí… (guia take 3)’, de Zeeba, Guto Oliveira e Mike Tulio, ganha roupagem acústica, com violão, vocais – e sons da natureza. Duas faixas bônus do álbum, as baladas ‘Tudo Que Importa’ e ‘Só Pensando em Você’, com participação de Mallu Magalhães, encerram essa jornada esperançosa-amorosa.

Zeeba e Mallu se conhecem desde a época do colégio. “Ela estourou com 15 anos. Eu estava no primeiro colegial. Foi até uma influência para eu começar a compor também, aos 15 anos.” Os dois perderam o contato e se reencontraram em 2021. “Mandei a ‘Só Pensando em Você’ para Mallu e ela escreveu o verso dela, que ficou lindo, fez todo o diferencial para a música.”

Filho de brasileiros, Zeeba nasceu em San Diego, nos EUA, e se mudou com a família para São Paulo aos 2 anos. Ele voltou para os EUA anos depois para estudar na Musicians Institute, em Los Angeles. Lá ficou por 5 anos e iniciou sua carreira profissional. Com sua ex-banda Bonavox, foi vencedor de um Grammy Amplifier, que reconhece nomes em ascensão no meio musical. Ele retornou ao Brasil no final de 2015 para passar férias, conheceu Alok em 2016, e sua trajetória ganhou inesperáveis novos rumos.

A carreira do cantor e compositor Zeeba foi impactada por um fenômeno chamado ‘Hear Me Now’, canção que ele compôs com DJ Alok e Bruno Martini e se tornou a primeira música brasileira com 500 milhões de plays no Spotify. É do trio também a autoria de outro grande hit, ‘Never Let Me Go’. O sucesso na cena eletrônica fez com que Zeeba viajasse o mundo em turnê – e entrasse para o ranking dos 30 brasileiros mais ouvidos no mundo, de acordo com lista divulgada pela Billboard em 2017.

Depois entrou em uma nova fase da carreira, que começou um pouco antes do disco ‘Tudo Ao Contrário’: passa pelos lançamentos, em 2020, do EP ‘Never Too Late’, do álbum ‘Reset’, que já trazia ‘Tudo Que Importa’, e também do single ‘Eu Te Quero’, com Manu Gavassi. A próxima etapa é a turnê inspirada no novo álbum que estreia dia 7 de abril no Teatro B32, em São Paulo. Zeeba está entusiasmado com a experiência: “Eu sempre quis fazer um show assim, mais intimista”.