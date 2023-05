Xande de Pilares lança o bloco “Alô Bateria”, primeiro do DVD “Esse Menino Sou Eu”

Produção chegou às plataformas de streaming nesta sexta-feira (12) em todas as plataformas digitais, via ONErpm, e ainda conta com audiovisual no YouTube

Xande de Pilares lança dia 12 de maio, em todos os aplicativos de música, via ONErpm, o bloco “Alô Bateria”, primeiro do novo DVD “Esse Menino Sou Eu”, segundo da carreira solo do artista, gravado no Morro da Urca (RJ). Entre as 21 faixas, destaque para “Dona dos Meus Sonhos/É Diferente”, que conta com a participação do grupo Menos É Mais.

“Esse trabalho me traz uma alegria muito grande. Ele tem uma energia muito forte e conta a minha história”, comenta Xande. Os outros sambas que fazem parte deste bloco são “Ê Capitão”, “Samba Bombom”, “Só Depois”, regravação que viralizou nas redes sociais, “Desengano”, “Se Me Abandonar/Essência da Paixão”, a recém-lançada “Me Abraça” (feat. Ferrugem), “Indecisão/Grades do Coração/Esqueci de Te Esquecer”, “Altas Horas/Vem Ficar Comigo”, “Baixa Essa Guarda/Sou Capaz de Tudo/Pureza da Flor”, além do pout-pourri “Nada de Pensar em Despedida/Brigar Não Tá Com Nada”, que também traz a participação do Menos É Mais.

E não para por aí. O DVD conta ainda com a participação do cantor Belo em “Preciso Te Amar/ Coração Radiante” e “Compasso do Amor/Coração Blindado”. Já Arlindinho divide voz com Xande nas canções “Show Tem Que Continuar” e “Jogo de Sedução”. As regravações das músicas “Saudade Do Amor”, “Só Vai De Camarote/Mulher Traída”, “Clareou”, “Tá Escrito”, “Deixa Acontecer/Medo De Amar”, “Faixa Amarela/Brincadeira Tem Hora” e “Sina” finalizam a lista de repertório deste bloco. A direção musical é de Leandro Sapucahy e a direção executiva de Sérgio Marques.

Xande de Pilares:

YouTube | Facebook | Instagram | Spotify