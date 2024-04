Web critica sertanejos como Luan Santana, Chitãozinho & Xororó e mais no Rock in Rio 2024

Pela primeira vez, o Rock in Rio contará com um dia de festival dedicado a músicas brasileiras. Samba, funk, sertanejo e MPB vão comandar os palcos no dia 21 de setembro.

Ana Castela, Luan Santana e Chitãozinho e Xororó, grandes nomes da música sertaneja, foram confirmados como atração para o festival. No funk, nomes como MC Hariel, Ryan SP e MC Kevin o Chris foram anunciados.

No entanto, a mudança não agradou os internautas. A primeira edição do Rock in Rio aconteceu em 1985 e teve Iron Maiden e Queen como atrações principais. Nas redes sociais, fãs da música alegam que o festival perdeu sua essência.

“Pior Rock in Rio da história”, escreveu um internauta. ” ‘Dia Brasil’ a desculpa porque não conseguiram fechar com nenhum artista internacional no dia 21?, criticou outro. “Quem quer dia do Brasil, gente? Eu quero esquecer que eu estou no Brasil quando eu vou em um evento desse tamanho. Pelo amor de Deus, gente”, comentou outro.

A venda de ingressos para o Rock in Rio 2024 começa no dia 23 de maio, através do site da Ticket Master Brasil.

Estadão Conteúdo