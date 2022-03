VINNE lança parceria internacional com o astro Dillon Francis

‘Once Again’ foi produzida de forma remota e artistas compartilharam o processo nas redes sociais

O DJ e produtor VINNE anunciou nesta sexta-feira (11) seu mais novo single ‘Once Again’, fruto de mais uma parceria internacional, desta vez com um dos maiores astros do Moombahton americano, Dillon Francis.

A produção da música aconteceu a distância, também em virtude da pandemia de Covid-19.

“É uma honra poder trabalhar com um artista que sempre me serviu de inspiração, desde quando eu tinha 15 anos. Confesso que no começo, estava preocupado em não ter aquela química na hora da criação e as ideias não baterem, sabe? Felizmente, esse receio logo ficou para trás, quando percebi que o processo criativo fluiu incrivelmente bem. Dillon é super receptivo e curtiu todas as minhas sugestões para a track e vice-versa. Esse entrosamento fez a música chegar logo na versão final, porque estávamos ansiosos para testá-la nas pistas e a reação da galera foi surreal!”

‘Once Again’ aposta no encontro de duas gerações de produtores musicais que transitam e representam cenas distintas, mas que juntos, conseguiram imprimir a identidade e personalidade de cada um numa música potente, frenética e imprevisível.

Confira!!!!