Vanessa da Mata apresenta o curta-metragem “Cantautoras” na Amazon Music

A série conta com participações ilustre entre elas as cantoras Anastácia, Adriana Calcanhotto, Ana Carolina e Marina Lima

A Amazon Music em parceria com a UBC – União Brasileira de Compositores – acaba de lançar o documentário “Cantautoras: O canto autoral da mulher brasileira”, um projeto que mostra o percurso das mulheres compositoras no Brasil.

Com apresentação e narração de Vanessa da Mata, que também participa como entrevistada, a série ouviu, entre outras, as cantoras Anastácia, Adriana Calcanhotto, Ana Carolina, Marina Lima, Sandra de Sá, Marisa Monte e IZA. Além disso, o programa homenageia outras artistas que ficaram na memória e marcaram época na música brasileira, desde o século 19.

Dividido em três partes, o mini documentário foi lançado no dia 22 de março no app do serviço de streaming e no canal do Youtube do Amazon Music. Assista aqui. O segundo e terceiro episódios estarão disponíveis em 29 de março e 05 de abril, respectivamente. O público poderá conferir também uma playlist com músicas de algumas das artistas participantes, além de outras importantes cantoras brasileiras.

“Poder apresentar um projeto que celebra e homenageia tantas artistas importantes para a música brasileira, é uma honra para mim”, conta Vanessa. “Elas puderem finalmente não só falar e se expressar, já que os homens antes compunham para elas, mas também abrir espaço e conquista. Se livraram cantando suas canções e emprestando a vários intérpretes sua feminilidade. Isso é ser livre o bastante para que todos as ouçam e muitas vezes repitam”, completa.