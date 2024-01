Universal Music alerta que vai retirar suas canções do TikTok

O grupo Universal Music advertiu que vai retirar suas canções do TikTok, após o rompimento das negociações com a plataforma de vídeos sobre questões como a compensação para artistas e compositores

Em uma carta aberta, a Universal acusa o TikTok de “tentar construir um negócio baseado na música sem pagar um valor justo pela música”.

As partes discutiram os termos de um novo acordo antes do vencimento do contrato existente nesta quarta-feira (31).

Mas o contrato não foi renovado.

Entre os temas discutidos estão a “compensação apropriada” para artistas e compositores, a segurança online para as pessoas que usam a plataforma e a proteção dos artistas contra os danos da Inteligência Artificial, acrescenta o texto.

Mas com o avanço das negociações, destacou a Universal, “TikTok tentou nos intimidar a aceitar um acordo de valor inferior ao acordo anterior, muito distante do valor justo de mercado e sem refletir seu crescimento exponencial”.

As principais empresas da área da música recebem pagamentos de royalties das plataformas de streaming e das redes sociais.

A Universal Music afirma, no entanto, que o TikTok propôs pagar “uma tarifa que é uma fração do que pagam as principais plataformas sociais similares”.

Em um comunicado, o TikTok respondeu que é “triste e decepcionante que o Universal Music Group tenha colocado sua própria ganância acima dos interesses de seus artistas”.

A rede social chamou de “falsas” as afirmações da Universal e acrescentou que a gravadora “optou por se afastar do grande suporte de uma plataforma com mais de um bilhão de usuários, que serve como promoção gratuita e um veículo para descoberta de seus talentos”.

Uma pessoa que acompanha a questão de perto afirmou à AFP que todas as músicas licenciadas pela Universal “serão removidas do TikTok nos próximos dias, a partir de 31 de janeiro”.

Segundo a fonte, o TikTok “tem acordos em vigor com todas as outras grandes gravadoras grandes e selos independentes”.

“O TikTok não é uma plataforma de streaming musical e não deve ser tratada desta maneira”, afirmou a fonte, ao recordar que os usuários não podem reproduzir as canções na íntegra no aplicativo e que possuem um limite de 60 segundos de música em seus vídeos.

Apesar da enorme base de pessoas que utilizam a plataforma, o TikTok representa apenas 1% da receita total da Universal, segundo a gravadora.

Taylor Swift e The Weeknd são alguns artistas da Universal Music.

Propriedade da empresa chinesa ByteDance, o TikTok é uma das plataformas de mídia social mais populares do mundo. Mais de um bilhão de pessoas utilizam a rede.

© Agence France-Presse