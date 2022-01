“Un Ratito”: o hit que estreia às meia noite reúne Alok, Juliette e outros músicos internacionais

A super parceria de Alok e Juliette, junto com outros grandes nomes da música, será lançada nesta madrugada.

Alok, de 30 anos, divulgou nesta última quarta-feira (12), seu novo lançamento “Un Ratito”. A música será lançada na madrugada do dia 14, às meia noite e conta com a participação especial da campeã do BBB 21, Juliette, e outros três artistas internacionais: Luís Fonsi, Lunay e Lenny Tavárez.

No Twitter, Alok e Juliette convocaram os fãs para bater recordes de acessos e disponibilizaram o pre-save da canção. “Um trecho de ‘Un Ratito’ pra vocês”, escreveu a ex-bbb.

O jornalista Hugo Gloss recebeu com exclusividade o primeiro trecho do refrão do novo hit, confira:

Além disso, hoje (13) às 23h40, vai acontecer uma Live de ‘esquenta’ para o lançamento de “Un Ratito” no Instagram do DJ.

Sobre o feat

Em entrevista dada ao podcast ‘Podpah’, Alok diz ter se encantado com a humildade de Juliette e com seu álbum, por isso decidiu convidá-la para participar de seu novo lançamento.

“É uma música que eu estava fazendo com três gringos, uma música internacional. Aí, eu vi a Juliette lançando o álbum dela, que achei bem maneiro e é uma parada que é muito a verdade dela, ela está de volta às raízes. Aí pensei: ‘Acho que agora ia ser muito legal se a Juliette fizesse um trabalho gringo, pop, que quebrasse as barreiras”, declarou o DJ.