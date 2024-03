Trap, Rap, Sertanejo e mais: os principais lançamentos da semana

A última semana foi repleta de novidades musicais. MC Caveirinha em colaboração com outros artistas, Veigh chegando com videoclipe e Justin Timberlake com sua nova música são alguns dos lançamentos mais recentes.

Outros artistas, como Ana Castela e Bon Jovi, também trazem novidades para a música. Confira esses e outros trabalhos na seleção feita pelo JBr:

Duvidosa de MC Caverinha, Vulgo Fk, Baco Exu do Blues, Pedro Lotto e Galdino

Na última terça (19), MC Caverinha, Vulgo Fk, Baco Exu do Blues, Pedro Lotto e Galdino lançaram a faixa “Duvidosa”. O novo single do grupo é um clássico Trap com um Beat envolvente. É uma ótima opção para os fãs do gênero que querem uma novidade.

Veigh

O artista foi destaque, nesta terça (19/3), com o lançamento da música “Nóis é Nois”. O artista, que integra a cena musical do trap paulista, também chega com um videoclipe em seu canal oficial no YouTube.

Justin Timberlake

“Everything I Thought It Was” é o mais novo álbum de Justin Timberlake. Lançado na última sexta-feira (15), o álbum promete ser um grande hit do artista norte americano. A produção está disponível em todas as plataformas digitais. Além disso, Justin Timberlake disponibilizou também o clipe oficial de sua nova faixa do álbum, No Angels.

Ana Castela

A cantora, de apenas 20 anos de idade, acaba de lançar “Saudade”. Em conjunto com Gabito Ballesteros, a música fala sobre a saudade de um relacionamento e a lembrança constante do ex.

Bon Jovi

O single “Legendary”, que acaba de desembarcar nas plataformas digitais, já é conhecido pelos fãs. Ele estreou ao vivo no início do mês passado, quando o Bon Jovi se apresentou durante a cerimônia do MusiCares, em Los Angeles, onde Jon foi homenageado com o prêmio de “Personalidade do Ano” por seu trabalho filantrópico. A música veio acompanhada de um clipe.