Thaís Macedo apresenta versão completa do álbum “Mil Maravilhas”

Com quatro novidades no repertório, projeto traz ainda feats com os rappers Cynthia Luz e Dudu

Uma das principais representantes femininas do pagode e conquistando cada vez mais espaço no gênero musical, Thaís Macedo presenteia os fãs neste fim de ano com o álbum “Mil Maravilhas” completo, que chega nas plataformas digitais nesta sexta-feira (15), pela Som Livre. Totalizando 12 faixas, o compilado final traz quatro inéditas – “Vai Sabendo”, “O Troco”, “Chora na Cama” e “Se Ficar Puto É Pior” – e feats com os rappers Cynthia Luz e Dudu, além das oito canções já lançadas anteriormente com as participações de nomes como Marvvila, Caju Pra Baixo, Mumuzinho, Suel.

Na cadência romântica, a superação e a vida que segue em frente após um término embalam a música de destaque do álbum, “Vai Sabendo”. Com trechos como “Vai doer, mas de amor sei que não vou morrer / Vai, mas se bater de frente com a decepção e quebrar a cara / não me manda mensagem de que tá com saudade do nada / Vai, mas vai sabendo que eu tenho um coração / que vai seguir em frente daqui a pouco aparece outro amor e eu nem lembro da gente”, a emoção da letra ganha ainda mais peso graças à potente entrega vocal de Thaís e tem tudo para gerar identificação no público.

Já ao lado dos convidados Cynthia Luz e Dudu, Thaís se arrisca nas rimas e no speed flow e faz bonito no pagotrap “O Troco”, ao unir as referências e sonoridades dos gêneros pagode e trap. “Sou uma pessoa extremamente eclética no consumo musical no dia a dia. E essa mistura mostra um pouco da Thaís versátil que ouve e absorve de tudo um pouco. Acho a Cys uma artista incrível, que representa muito a cena e fiquei muito feliz quando ela topou essa aventura no pagode. Quando juntou o Dudu, foi o combo perfeito. Era o que faltava para completar o álbum que tem tantos feats incríveis”, comenta Thaís.

A paixão de Thaís pelo samba é uma herança que vem de berço. Com um amor incondicional pela música, a artista já teve a honra de compartilhar os palcos da vida ao lado de renomados artistas, como Thiaguinho, Zeca Pagodinho, Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Xande de Pilares, Teresa Cristina, Roberta Sá e Mart’nália. Thaís é uma mulher negra, independente e destemida, dotada de um talento vocal único. Em 2022, ela deu um passo significativo em sua carreira ao assinar contrato com a Som Livre, pela qual lançou os projetos “Papo Reto,” “Papo Reto Deluxe,” e “Resenha das Minas”.