Teresa Cristina vai cantar em abertura de evento da ONU

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

A cantora Teresa Cristina vai se apresentar em uma cerimônia da Organização das Nações Unidas na próxima terça-feira (16). A artista vai abrir a cerimônia do Fórum Permanente de Pessoas Afrodescendentes.

O evento vai ser realizado no Palácio das Nações, em Genebra. Para a ocasião, ela escolheu cantar as músicas “Zé do Caroço” e “Canto das Três Raças”.

A cerimônia tem como objetivo debater igualdade, direitos humanos e racismo com instituições de direitos humanos e representantes da sociedade civil.

“A emoção de representar o Brasil e levar o samba para todas as nações têm um poder muito grande”, disse em nota enviada à Folha de S.Paulo.