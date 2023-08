“Suspeitas” traz o dueto inédito de Maria Cecilia com Rodolfo e Israel Rodolffo

Faixa faz parte do segundo EP do DVD ‘Maria Cecilia e Rodolfo 15 Anos’ ao lado do clássico “Lendas e Mistérios”

Maria Cecilia e Rodolfo disponibilizam, nesta sexta (4), mais duas faixas do projeto audiovisual “Maria Cecilia e Rodolfo 15 Anos”, gravado em abril deste ano, em Belo Horizonte. Desta vez, a dupla traz o clássico “Lendas e Mistérios”, que reserva uma história peculiar e muito importante, e “Suspeitas”, com o dueto inédito junto aos amigos Israel e Rodolffo. As canções já estão disponíveis nas plataformas de distribuição digital. Já no YouTube, os fãs podem conferir “Suspeitas” nesta sexta-feira.

Assista aqui: https://youtu.be/I8FxEv52MUg

Hit da saudosa dupla Fred e Fabrício, “Lendas e Mistérios” nasceu mesmo para viver no repertório de Maria Cecilia e Rodolfo. A identificação com a música foi tão mágica que os cantores sul-mato-grossenses tiveram que incluir a composição nos shows, sendo até hoje cantada pelo público a cada apresentação.

Em clima nostálgico devido aos sucessos que foram regravados e que marcaram toda uma geração, Maria e Rodolfo revisitaram a própria história e projetaram o futuro em “Maria Cecilia e Rodolfo 15 anos”. Parcerias de êxito foram retomadas e o experiente produtor Ivan Miyazato está entre elas. Ivan é um dos responsáveis pela identidade musical da dupla, já que assinou os aclamados álbuns“Ao Vivo em São Paulo”, “Ao Vivo em Goiânia”, e “Com Você”. Neste projeto, Ivan reconectou Maria Cecilia e Rodolfo ao ano de 2009. O fato ficou claro nas novas faixas, com a ‘pegada’ única e inconfundível que o Brasil aprendeu a amar.

“Suspeitas” cresceu no duo inédito de Maria e Rodolfo com Israel e Rodolfo. A poesia ganhou vida no quarteto que comemorou o célebre encontro no palco em Belo Horizonte.