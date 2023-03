Sunflower Jam lança clipe gravado no Aeroporto de Brasília

Clipe é da faixa “Aquele Sentimento”, composta por Taís Segal, que conta uma história real iniciada no próprio aeroporto

A banda brasiliense Sunflower Jam lança, nesta sexta-feira (31), o single “Aquele Sentimento”. A faixa vem acompanhada de videoclipe gravado no Aeroporto Internacional de Brasília e está disponível em todas as plataformas digitais.

Composta por Taís Segal e com produção musical de Hermes Reis e Adriano Pasqua, “Aquele Sentimento” é inspirada em uma história de amor vivida pela própria Taís, vocalista da Sunflower Jam. “Nem acredito que a gente conseguiu contar essa história do jeitinho que eu queria! Meu sonho era gravar o clipe no aeroporto porque foi lá que a música nasceu”, revela a cantora.

A Sunflower Jam é uma das primeiras bandas a gravar um projeto audiovisual no Aeroporto JK. “Recebemos a autorização para filmar, e a CRIAmov fez toda a mágica acontecer”, comenta Taís. “Espero que todo mundo ame muito este trabalho.”

Assista ao clipe de “Aquele Sentimento”: